Im Tagesverlauf werden einige beachtenswerte Wirtschaftsdaten erwartet. In der Eurozone und den USA stehen die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über die konjunkturelle Lage. In Deutschland veröffentlicht das Mannheimer Institut ZEW seine monatlichen Konjunkturerwartungen, eine Umfrage unter Finanzexperten./bgf/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,11 Prozent auf 134,71 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,47 Prozent. Auch in anderen Ländern der Eurozone starteten die Rentenmärkte eher schwach.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer