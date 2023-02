Krisen an der Börse für sich nutzen / Wie Investment-Experte Mario Lüddemann schlechte Zeiten an der Börse als Geschenk nutzt (FOTO) Verl (ots) - Immer wieder gibt es an der Börse Krisen und stark fallende Kurse. Viele Anleger reagieren in einer solchen Phase panisch und verkaufen ihre Positionen - oft mit großen Verlusten. Mario Lüddemann - Investment-Experte und Buchautor - aber nutzt diese "schlechten" Zeiten für sich als Geschenk, um Aktien möglichst günstig nachzukaufen.



"Krisen an der Börse hat es immer gegeben und auch in Zukunft werden Kurse phasenweise stark fallen. Wichtig ist nur der persönliche Umgang mit solchen Ereignissen", ist sich Mario Lüddemann sicher. Für ihn ist ein positives Mindset einer der Schlüssel zu einem erfolgreichen Handel an den Aktienmärkten. Denn mit Blick auf die Vergangenheit lasse sich erkennen, dass die Märkte auch nach den schlimmsten Krisen immer wieder zurückkommen und nach einiger Zeit oft neue Hochs entwickeln.