Nano One schließt Kathoden-Evaluierungsprojekt mit globalem Automobilhersteller erfolgreich ab und vertieft Zusammenarbeit durch neue Vereinbarung

- Erfolgreiches Erreichen der Projektziele, Fortschritte in der Geschäftsbeziehung.

- Nachweis eines erheblichen Potenzials zur Reduzierung der Umweltbelastung, der Kapitalkosten und der Betriebskosten für Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid-(NMC)-Materialien.

- Erfüllung der Leistungsziele.

- Steigerung des Vertrauens in das langfristige strategische Potenzial.

- Abschluss einer neuen Evaluierungsvereinbarung, die Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) in das Programm aufnimmt und die Validierung der Technologie von Nano One ausweitet, um die spezifischen Anforderungen des OEM zu erfüllen.

- Beide Parteien entwickeln eine Roadmap, um die Vision umzusetzen.

Vancouver, Kanada – den 21. Februar 2023 / IRW-Press / – Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) („Nano One“ oder das „Unternehmen“) ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentierten kohlenstoffarmen Verfahren für die Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Kathodenmaterialien, die in Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden.

Nano One gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein erreicht hat, indem es die Evaluierung und das Benchmarking seines Verfahrens, seiner Kathodenmaterialien und der technisch-wirtschaftlichen Modellierung im Rahmen einer Kathoden-Evaluierungsvereinbarung mit einem weltweit agierenden Automobilhersteller erfolgreich abgeschlossen hat.

Der Erfolg hat die Parteien zum Abschluss einer neuen Kathoden-Evaluierungsvereinbarung geführt, die LFP in das Programm einbezieht und die Zusammenarbeit auf die Leistungs-, Kosten- und Umweltspezifikationen von Kathodenmaterialien ausweitet, die den Anforderungen der OEM entsprechen. Die finanziellen Konditionen des Projekts sind vertraulich.

Die Parteien haben gemeinsam die NMC-Kathodenmaterialien von Nano One für den Einsatz in Lithium-Ionen-Batterien in Kraftfahrzeugen evaluiert und ein erhebliches Potenzial zur Reduzierung der Umweltbelastung, der Kapitalkosten und der Betriebskosten bei gleichzeitiger Erfüllung der Leistungskriterien nachgewiesen.