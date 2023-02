Am 12. Januar 2023 unterbreitete Victoria ein unverbindliches Angebot zum Erwerb von 100 % des ausgegebenen Aktienkapitals von ATAC. Victoria schlug vor, 0,12 C$ pro ATAC-Aktie anzubieten, zahlbar in Victoria-Aktien. Nach der Ablehnung des Angebots durch das Board of Directors von ATAC gab Victoria die Verlängerung seines Angebots bis zum 17. Februar 2023 bekannt (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. Februar 2023).

"Als wir ATAC unser Angebot unterbreiteten, waren wir der Meinung, dass wir uns in einer einzigartigen Position befanden, um das Risiko zu verringern und den Wert des ATAC-Portfolios zu erhöhen", sagte John McConnell, Präsident und CEO von Victoria. "Wir sind natürlich enttäuscht, dass das Board of Directors von ATAC den Aktionären nicht erlaubt hat, über unseren Vorschlag abzustimmen, der eine über dem Markt liegende Prämie beinhaltete. Victoria verfügt über ein steigendes Produktionsprofil bei der Mine Eagle sowie über neue und wachsende Entdeckungen bei Raven und Lynx. Wir hätten es begrüßt, wenn die ATAC-Aktionäre an diesen spannenden Wachstumschancen teilgehabt hätten. Wir gehen jetzt weiter."

Victorias Angebot an ATAC lief am Freitag, den 17. Februar um 17:00 Uhr (Vancouver-Zeit) aus. Zwischen dem 13. Februar 2023 und dem Auslaufen des Angebots erhielt Victoria kein Engagement von ATACs Board of Directors. Victoria wünscht dem Management und dem Board of Directors von ATAC viel Erfolg bei der Erreichung ihrer zukünftigen Explorations-, Genehmigungs- und Kapitalallokationsziele.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Paul D. Gray, P.Geo., als qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects" geprüft und genehmigt.

Über das Dublin Gulch Grundstück

Das Goldgrundstück Dublin Gulch (das "Grundstück"), das sich zu 100 % im Besitz von Victoria Gold befindet, liegt im zentralen Yukon-Territorium in Kanada, etwa 375 Kilometer nördlich der Hauptstadt Whitehorse und etwa 85 Kilometer von der Stadt Mayo entfernt. Das Grundstück ist ganzjährig über eine Straße erreichbar und liegt innerhalb des Stromnetzes von Yukon Energy.