Recharge Resources plant CSAMT-Vermessung bis zu einer Tiefe von 500 m in Bohrloch DDH4 sowie Produktionsbohrlöcher auf Lithiumsalar

Vancouver, BC, Kanada - 21. Februar 2023 / IRW-Press / Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) gibt bekannt, dass das Unternehmen Quantec Geoscience Argentina S.A. („Quantec“) mit einer audio-magnetotellurischen CSAMT-Vermessung („Controlled-Source Magnetotellurics“) beauftragt hat, die im März oder April 2023 die Lithologie und potenziellen Grundwasserleiter auf seinem 800 Hektar großen Konzessionsgebiet bis zu einer Tiefe von 500 Metern auf seinem Vorzeige-Lithiumsoleprojekt Pocitos 1 in Salta, Argentinien, untersuchen soll.

Abbildung 1. CSAMT-Vermessung

Die zusätzlichen geophysikalischen Daten werden dem Unternehmen bei der Identifizierung der lithologischen Eigenschaften und der Gebiete mit geringem Widerstand, die für gewöhnlich Sole enthalten, helfen. Geologen und Gasspezialisten planen eine Gassammlung, um die chemische Zusammensetzung und ihren Ursprung zu bestimmen (ob der Ursprung Kohlenwasserstoff ist oder ob es sich um „Lufteinschlüsse“ handelt, worauf die ersten Untersuchungen hinwiesen). Außerdem werden sie versuchen, die Bohrstange in NQ-Größe zu stabilisieren und einen Fließtest mit einer 2-Inch-Tauchpumpe durchführen. Das phreatische Soleniveau liegt an der Oberfläche und es kann in einer Tiefe von weniger als 50 Metern abgepumpt werden.

Die Lithiumanalyse, die durchgeführt wurde, als das Bohrloch fertig war sowie zwei Wochen später betrug 161 bzw. 164 ppm Lithium, was ausreichend war für das Ekosolve DLE-Verfahren, um eine Probe für das Testverfahren zu akzeptieren.

Das ist ein weiterer geplanter Meilenstein bei den Bestrebungen des Unternehmens, eine 20.000 Tonnen umfassende Ekosolve-Lithiumextraktionsanlage auf dem Projekt Pocitos 1 zu bauen, um die Batteriematerialkunden von Richlink Capital Pty. Ltd. mit bis zu 20.000 Tonnen Lithiumchlorid/-carbonat im Jahr zu beliefern, wie zuvor gemäß der Absichtserklärung veröffentlicht.

Lithium verkauft sich laut TradingEconomics.com (13. Februar 2023) auf dem Spotmarket mit 472.500 Yuan pro Tonne bzw. dem Äquivalent von 69.252 USD pro Tonne.

CEO und Director David Greenway sagte: „Mit drei bestehenden Bohrlöchern werden diese neue Bohrung und die audio-magnetotellurische geophysikalische CSAMT-Vermessung dazu beitragen, eine NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung zu erstellen. Wir haben stark von einem argentinischen Geologenteam profitiert, wodurch wir unserem nächsten Ziel, eine NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung zu erstellen, eine Scoping-Studie für das Projekt durchzuführen und mit unseren chinesischen Abnahmepartnern und Investoren von Lithiumchloridprodukten für das Projekt Pocitos 1 zusammenzuarbeiten, nähergekommen sind.“