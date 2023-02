Wirtschaft Dax lässt zum Handelsstart nach - ZEW-Daten erwartet

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:40 Uhr wurde der Dax mit rund 15.405 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Minus von 0,5 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. Am Montag hatte sich der Index aufgrund fehlender US-Vorgaben kaum vom Fleck bewegt. Am Dienstagmorgen gab es zumindest etwas Bewegung, aber noch keine großen Ausreißer nach oben oder nach unten.