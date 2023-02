Der S&P 500 könnte in wenigen Monaten um 26% fallen, weil die Aktienmärkte sich nun in einer aktuten Gefahrenzone befinden, sagt Michael Wilson von Morgan Stanley. Dabei ist die Bewertung laut Wilson im S&P 500 viel zu hoch, gleichzeitig ignorieren die Aktienmärkte die Botschaft der Anleihemärkte, wonach die Zinsen höher steigen und länger hoch bleiben als zuvor erwartet. Das ist laut Michael Wilson eine toxische Mischung mit erheblichem Abwärts-Potential. Denn gleichzeitig herrscht wieder FOMO, kaufen US-Privatanleger in einem Volumen wie noch nie zuvor (1,5 Millarden Dollar pro Tag). Weniger Liquidität durch weiter steigende Zinsen aufgrund hartnäckiger Inflation, kein Gewinnwachstum mehr bei den Unternehmen im S&P 500, Gier der Privatanleger - ist das der Stoff, aus dem eine nachhaltige Rally ist? Wohl eher nicht..

Hinweise aus Video:

Das Video "S&P 500: Aktienmärkte mit 26%-Abverkauf?" sehen Sie hier..