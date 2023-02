PropTech PAYUCA holt sich Series-A Investment

Wien (ots) - Das Wiener PropTech PAYUCA hat es sich zur Aufgabe gemacht, das

Parken und Laden von Autos in Mehrfamilienhäusern so einfach wie möglich zu

gestalten. Nun schloss das Unternehmen seine Series-A-Finanzierungsrunde

erfolgreich ab.



Bekannt durch die PAYUCA Smart Parking-App mit über 50.000 registrierten

Nutzern, die es Kurzparkern in Wien möglich macht, schnell und einfach freie

Parkplätze in privaten Tiefgaragen ausfindig zu machen und zu nutzen, hat PAYUCA

sein Geschäftsmodell inzwischen auch auf die Digitalisierung und

Elektrifizierung der gesamten Garage, insbesondere von Mietwohnhäusern,

ausgeweitet. Geführt wird das aufstrebende Unternehmen heute von Co-Founder und

Co-CEO Dominik Wegmayer sowie von dessen Bruder, Co-CEO Wolfgang Wegmayer.