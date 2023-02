In der aktuellen Heibel-Ticker Ausgabe habe ich als Lockerungsübung einmal einen Vergleich zwischen der Fußballmannschaft Borussia Mönchengladbach und unserem Heibel-Ticker Portfolio angestellt. Denn genau wie ein Fußballtrainer überlege auch ich mir kontinuierlich, welchen Spieler ich von der Auswechselbank ins Spiel einwechsel, wo ich neue Talente zukaufen kann und wie ich die Defensive stabilisiere.

Eigentlich denke ich schon seit Jahren in der Kategorie eines Fußballtrainers. Da ich das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München live im Stadion angeschaut habe, hatte ich vorher mal meine Überlegungen zu Papier gebracht. Vielleicht bringe ich die Vorteile der Diversifizierung im Aktienportfolio auch dem einen oder anderen Trader näher.

Für einen Fußballfan ohne Interesse am Finanzmarkt mag mein Vergleich weit hergeholt sein. Doch für einen Finanzmarktexperten wie mich mit Interesse am Fußball ist der Vergleich täglich präsent: Die Abwägung von Offensive versus Defensive, wann setzt man die teuersten Spieler ein, wer bleibt auf der Bank; man muss für Überraschungsmomente sorgen, doch das darf die Defensive nicht beeinträchtigen, usw.



Ich habe mal unser Heibel-Ticker Portfolio über die eine übliche Startelf von Borussia Mönchengladbach gelegt und Eigenschaften miteinander verglichen. Letztlich geht es stets um eine gesunde Diversifizierung, ohne die einzelnen Spieler zu stark zu beschränken. Vielleicht bringt der Vergleich einige grundlegende Themen der Vermögensanlage besser zur Geltung :-)



Doch eine Warnung muss ich noch aussprechen: Es handelt sich nur um Teile unseres Heibel-Ticker Portfolios und es ist jederzeit möglich, dass ich einzelne Spieler - Tschuldigung - Aktien durch andere ersetze. Eine solide Vermögensanlage basiert nicht auf "Tipps", die man irgendwo aufschnappt, sondern auf der kontinuierlichen Nachverfolgung der eigenen Positionen. Das tue ich mit dem Heibel-Ticker PLUS für meine Kunden.



Der Vergleich mit Borussia Mönchengladbach ist also nur die Kür, nicht die Pflicht.

Borussia Mönchengladbach spielt mit einer 4-2-3-1 Formation. Das ist eine recht defensive Aufstellung, die nur dann offensiv erfolgreich sein kann, wenn die beiden Außenverteidiger schnell sind und sich häufig nach vorne orientieren.



Durch das dadurch starke Mittelfeld kann man sich als Mittelstürmer einen Knipser erlauben, der Schwächen in der Defensivarbeit haben darf.



Wer die einzelnen Vergleiche im Detail sehen möchte, kann gerne die folgende Übersicht (PDF-Datei) aufrufen: Wenn Fußballer Aktien wären .

Die Startaufstellung der Borussia Mönchengladbach kann so aussehen:

#11 Mittelstürmer



Mittelstürmer bei Gladbach ist Marcus Thuram, 25 Jahre alt und laut Transfermarkt.de mit einem Marktwert von 32 Mio. Euro versehen. Thuram ist der teuerste Spieler von Gladbach und zeigt seine Qualitäten in seiner hohen Geschwindigkeit, einer guten Schussqualität und Passgenauigkeit. Er kann gut dribbeln und hat eine Physis, mit der er sich im Strafraum gut durchsetzen kann. Wenn man sich seine Leistungswerte auf futbin.de anschaut, stellt man fest, dass lediglich seine Defensivqualitäten zu wünschen übrig lassen.



Übrigens sind die Qualitätsmerkmale von futbin.de vergleichbar mit denen, die Sie beim Computerspiel Fifa '23 finden. Und wenn die Spieler befragt werden, ob sie sich in den Bewertungen wiederfinden, stellen diese zu ihrer eigenen Überraschung fest, dass die Werte recht gut zutreffen.



Ähnliche Qualitäten würde ich unserer spekulativen Position PVA Tepla zusprechen. Von der Aktie des Maschinenbauers ist monatelang, oft jahrelang nichts zu sehen, bis dann plötzlich Neuaufträge für eine Kursphantasie sorgen, die der Aktie zu einem Sprung von nicht selten mehreren hundert Prozent verhelfen.



PVA Tepla zahlt keine Dividende, ist damit für die Wartezeit ziemlich ungeschützt. Ich würde das mit den defensiven Schwächen von Thuram vergleichen. Immerhin wies PVA Tepla in den vergangenen fünf Jahren ein jährliches Gewinnwachstum von 37% aus, im laufenden Jahr soll der Gewinn nochmals um 32% ansteigen. Da zeigt sich schon die gute Performance des Unternehmens. Analysten geben der Aktie jedoch nur ein Kurspotential von 26% nach oben. Hier zeigt sich der mögliche Überraschungsmoment, denn wann genau die Neuaufträge kommen, lässt sich nicht planen ... genauso wenig wie ein Tor durch Thuram sich planen lässt. Aber irgendwann kommt es.



#10 Offensive



Um aus dem Mittelfeld heraus ein Tor vorzubereiten, braucht man einen Alleskönner. Nationalspieler Jonas Hofmann übernimmt bei Gladbach diese Aufgabe und bringt dafür ein ziemlich vollständiges Qualitätsprofil mit: Sämtliche Stärken von Thuram besitzt auch er, wenngleich teilweise nicht in gleicher Ausprägung. Dafür kann Hofmann auch defensiv ein wenig mitmischen.



Mit seinen 30 Jahren bringt er viel Erfahrung mit. Sein Marktwert von 13 Mio. Euro ist zwar nicht ganz so hoch wie der von Thuram, das dürfte jedoch altersbedingt sein. Die höchsten Marktwerte erzielen junge Spieler zwischen 20 und 25.



Als Torvorbereiter muss Jonas Gelegenheiten erkennen und schnell zu seinem Vorteil nutzen.



In unserem Heibel-Ticker Portfolio übernimmt Morgen Stanley diese Aufgabe. Die US-Bank ist mit ihren 87 Jahren ebenfalls sehr erfahren im Geschäft und spielt mit einem Wert von 157 Mrd. Euro ebenfalls in der oberen Klasse mit, wenngleich nicht ganz an der Spitze. Die Erfahrung des Unternehmens weiß CEO James Gorman bestens umzusetzen, er ist bereits seit 12 Jahren an der Spitze des Unternehmens.



Eine Dividendenrendite von 3,2% gibt dem Unternehmen gewisse Defensivqualitäten, wenngleich das Geschäft stark konjunkturabhängig ist und dadurch auch mal durch externe Einflüsse schlecht laufen kann. Dafür profitiert das Geschäft überproportional von steigenden Zinsen, wie wir sie derzeit sehen. Die jüngsten Quartalszahlen haben gezeigt, dass Morgan Stanley stark von den gestiegenen Zinsen profitierte, ohne zu stark unter dem rückläufigen Investmentbanking zu leiden.



#9 Offensive rechts



Hannes Wolf heißt der Links-Außen von Gladbach, der mit seinen 23 Jahren noch recht jung ist und insbesondere durch seine hohe Geschwindigkeit und seine Dribbelkünste besticht. Wenn er den Ball bekommt, stürmt er zur Eckfahne und schlägt eine Flanke, die dann hoffentlich von Thuram eingelocht wird.



Seine Schusskünste und seine Passgenauigkeit sind gut. Verteidigen ist offensichtlich nicht seine Stärke.



Ich habe FlatexDeGiro aus unserem Portfolio mit Hannes Wolf verglichen: Mit 15 Jahren ist auch FlatexDeGiro noch sehr jung. Die extrem hohe Geschwindigkeit findet im Erfüllen der Rule of 40 ihren Ausdruck: Umsatzwachstum und Gewinnmarge ergeben in der Summe 48,5 und liegen damit deutlich über der Schwelle von 40, mit der Wachstumsunternehmen ihre hohe Investitionen rechtfertigen können.



So kommt FlatexDeGiro auf ein erwartetes Umsatz- und Gewinnwachstum für die kommenden vier Jahre von 10-11% p.a. Allerdings wird der Cashflow zu einem großen Teil in die Entwicklung der entsprechenden Software investiert, die CAPEX 2017-2022 lag bei durchschnittlich 9%. Z