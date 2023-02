Indikationen für eine schwache Eröffnung an der Wall Street nach dem verlängerten Wochenende ziehen auch die Kurse in Frankfurt herunter. Aber der Aufwärtstrend im DAX ist weiter intakt. Eine Fortsetzung der Rally in Richtung Allzeithoch ist solange möglich, wie der Index über 14.900 Punkten notiert.

Fundamental geht es immer noch um die Frage, ob eine Rezession, wenn sie denn jetzt vermieden werden kann, vielleicht später in diesem Jahr sich doch noch zeigen wird. Noch aber ist dies an den Wirtschaftsdaten nicht ablesbar, also stehen auch die Kurse im DAX auch fast ein Drittel höher als noch im Oktober vergangenen Jahres.