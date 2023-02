Die Zinswende hat Bankaktien weltweit beflügelt: So hat die Commerzbank im Jahr 2022 mit 1,4 Mrd. Euro (2021: 430 Mio. Euro) den höchsten Gewinn seit 10 Jahren eingefahren, will erstmals seit 2018 wieder eine Dividende (0,20 Euro) ausschütten, plant Aktienrückkäufe und auch für 2023 nochmals eine Ergebnissteigerung. Die Commerzbank-Aktie (DE000CBK1001) hat sich seit den Corona-Tiefs bei 3 Euro nahezu vervierfacht, sie notiert aktuell mit 11,30 Euro auf dem Niveau von März 2018. Mit einer Marktkapitalisierung von 14,4 Mrd. und dem zweiten positiven Jahresabschluss in Folge qualifiziert sich die Commerzbank zudem für neuerliche Aufnahme in den DAX, wenn sich mit Linde das wertvollste Unternehmen des Index zum Monatsultimo auf eigenen Wunsch verabschiedet (ZR 06/2023).

