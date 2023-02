RBC stuft PERNOD RICARD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Analyst James Edwardes Jones beleuchtete die Auswirkungen der jüngsten Verbraucherausgaben in China auf die dort am stärksten engagierten europäischen Konsumgüterkonzerne. Die jüngste Nachfrageerholung im Reich der Mitte sollte sich fortsetzen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für den Spirituosenkonzern sieht er darin kurzfristig einen einmaligen Vorteil, rechnet längerfristig aber mit einer Verschärfung der Wettbewerbsdynamik./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2023 / 17:45 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2023 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 199,3EUR gehandelt.