LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in Großbritannien hat sich im Februar deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex stieg gegenüber Januar um 4,5 Punkte auf 53,0 Zähler, wie S&P Global am Dienstag in London mitteilte. Damit liegt die Kennzahl sowohl auf dem höchsten Niveau seit acht Monaten als auch über der wichtigen Wachstumsgrenze von 50 Punkten. Die Erwartungen von Analysten wurden deutlich übertroffen.

