Blackrock Silver meldet den Beginn von Bohrungen durch Tearlach Resources auf seinem Lithiumprojekt Tonopah North; Großprobe im 2. Quartal geplant

Am 10. Januar 2023 gab das Unternehmen bekannt, dass es ein Optionsabkommen (das „Optionsabkommen“) mit Tearlach Resources Limited und dessen hundertprozentiger Tochtergesellschaft in Nevada, Pan Am Lithium (Nevada) Corp. (zusammen „Tearlach“), abgeschlossen hat. Tearlach wurde die Option eingeräumt, in zwei Stufen eine Beteiligung von bis zu 70 % an den Lithiummineralen in bestimmten nicht patentierten Bergbau-Claims zu erwerben, die einen Teil des unternehmenseigenen Projekts Tonopah North (das „Projekt Tonopah North“) in Esmeralda County und Nye County, Nevada, bilden. Wenn innerhalb von drei Jahren Explorationsausgaben in Höhe von 5.000.000 USD getätigt werden, erwirbt Tearlach eine 51%ige Beteiligung am Lithiumprojekt Tonopah North. Wenn innerhalb von fünf Jahren kumulative Explorationsausgaben in Höhe von 15.000.000 USD getätigt und eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen wird, erhält Tearlach eine 70%ige Beteiligung.

Tearlach hat für die Exploration nach Lithium die Explorationsrechte von der Oberfläche bis 200 Meter (650 Fuß) unterhalb der topografischen Oberfläche. Blackrock behält die Rechte an allen anderen Mineralien innerhalb des Joint Ventures, einschließlich Gold und Silber.

Dieses Phase-1-Kernbohrprogramm wurde von Tearlach konzipiert, um die von Blackrock entdeckte Lithiummineralisierung zu bestätigen (siehe Pressemitteilung vom 25. Oktober 2022), zusätzlich zu bedeutenden Step-out-Bohrungen, die auf höffige Stellen im gesamten Konzessionsgebiet zielen. Eine Großprobe von ein bis zwei Tonnen ist von Tearlach für das zweite Quartal 2023 geplant. Die Zielsetzung ist die Beschleunigung der Planung der Pilotanlage. Das Material aus den mineralisierten Abschnitten wird gleichzeitig auch für erste metallurgische Tests verwendet werden.