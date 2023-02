Beim Umsatz rechnet der Bitkom dagegen mit einem leichten Plus von 200 Millionen Euro auf 12 Milliarden Euro. Das hat damit zu tun, dass der Durchschnittspreis in diesem Jahr auf 563 Euro steigen wird. Im vergangenen kostete ein Smartphone durchschnittlich noch 549 Euro.

BERLIN (dpa-AFX) - Die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland geben tendenziell mehr Geld für Smartphones aus, um die Geräte dann auch länger nutzen zu können. Das geht aus einer Marktanalyse des Digitalverbandes Bitkom hervor, die am Dienstag in Berlin veröffentlicht wurde. Für das laufende Jahr sagt der Verband voraus, dass der Absatz leicht auf 21,4 Millionen Geräte sinken wird nach 21,6 Millionen Stück im vergangenen Jahr.

