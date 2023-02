Studie zu Langstreckenmobilität 90 Prozent der Befragten würden 20 Prozent mehr zahlen für klimafreundlicheres Fliegen (FOTO)

- Steigende Reiseaktivitäten durch Nachholeffekte in USA und Europa, deutlicher

Einbruch in China durch Covid-Restriktionen

- Zunehmend ökologische Bedenken dämpfen Bereitschaft für Langstreckenreisen

- Verbraucher planen künftig 28 Prozent weniger Geschäfts- und 19 Prozent

weniger Privatreisen



Februar 2023: Die Nachfrage nach Fernreisen hat sich in den vergangenen

eineinhalb Jahren deutlich erholt, liegt aber immer noch unter dem

Vor-Pandemie-Niveau. Dieses wird voraussichtlich auch 2023 nicht erreicht. Das

zeigt die Roland Berger-Studie "Destination unknown: The future of long-distance

travel". Einerseits reisen - vor allem durch Nachholeffekte - wieder deutlich

mehr Menschen, gleichzeitig steigt im Vergleich zu 2021 die Zahl der Befragten,

die angeben, dass sie künftig weniger reisen wollen. Als Grund werden neben der

verstärkten Nutzung von Online-Kommunikation immer öfter auch ökologische

Bedenken genannt. Für die Studie führten die Experten Marktanalysen sowie eine

groß angelegte Umfrage mit rund 7.000 Verbrauchern in sieben Ländern durch.