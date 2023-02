INTER verstärkt bessergrün-Angebot mit INTER MeinLeben® Privatrente / Private Altersvorsorge mit nachhaltigem Mehrwert

Mannheim (ots) - Seit 2021 erweitert die INTER stetig ihr Angebot auf dem

nachhaltigen Marktplatz bessergrün. Neben Produkten im Bereich Krankenzusatz und

Komposit geht die INTER nun auch mit der Sparte Leben an den Start: Ab sofort

kann die fondsgebundene Rentenversicherung INTER MeinLeben® Privatrente in der

Variante bessergrün abgeschlossen werden.



"Nachdem wir mit unseren Produkten bereits in zwei Sparten bei bessergrün

vertreten sind, freuen wir uns, interessierten Kunden jetzt auch in der

Lebensversicherungssparte ein passendes Angebot mit nachhaltigem Mehrwert

anbieten zu können", sagt INTER-Vertriebsvorstand Michael Schillinger. "Mit der

INTER MeinLeben® Privatrente haben Kunden die Möglichkeit, über die

Fondsstrategie 'Welt Nachhaltigkeit' ihren Vermögensaufbau renditestark und

nachhaltig zugleich zu gestalten. Mit der Variante bessergrün unterstützen wir

die Kunden dabei, gleichzeitig etwas zu ökologischen Projekten beizutragen."