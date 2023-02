LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Februar weiter verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg zum Vormonat um 2,0 Punkte auf 52,3 Zähler, wie S&P am Dienstag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem geringeren Anstieg auf 50,7 Punkte gerechnet. Die Aufhellung geht auf den Dienstleistungssektor zurück, wohingegen sich die Stimmung in der Industrie leicht eintrübte.

Die Gesamtentwicklung stehe weitgehend im Einklang mit einem Wachstum von 0,3 Prozent im ersten Quartal, erklärte S&P-Chefvolkswirt Chris Williamson. "Gestützt wurde der Aufschwung vom verbesserten Ausblick, den nachlassenden Rezessionsängsten und von ersten Anzeichen dafür, dass der Höhepunkt der Inflation überschritten zu sein scheint." Die Industrie habe jedoch auch von der stark verbesserten Versorgungslage profitiert, erklärte der Ökonom.