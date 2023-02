Nehmen die Zinssorgen wieder zu?

Unklare Signale: Die deutschen Aktienbörsen haben sich in der vergangenen Woche ohne einheitlichen Trend präsentiert, überwiegend aber zugelegt. Der Mangel an Klarheit war in erster Linie auf US-Wirtschaftsdaten zurückzuführen. Die Anleger hatten hier Mühe, zu einer klaren Beurteilung zu kommen. So waren die US-Inflationsraten zwar zurückgegangen, allerdings weniger als von Analysten prognostiziert. Auch andere Konjunkturdaten waren uneinheitlich ausgefallen. Letztlich setzte sich mehrheitlich die Einschätzung durch, dass die Zahlen kein Signal an die US-Notenbank Fed seien, ihren geldpolitischen Straffungskurs zurückzufahren. Positiv wurde vermerkt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession abgenommen habe. Allerdings gab es auch warnende Stimmen, denen zufolge sich die Auswirkungen der Zinserhöhungen auf die Unternehmen erst noch zeigen würden. Auf Ebene der Einzelunternehmen hatte der Fortgang der Berichtssaison merklichen Einfluss auf die Kurse.Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.

Leichte Zugewinne in der Dax-Familie



Den größten Kurssprung im Der Deutsche Aktienindex (Dax) legte im Wochenvergleich um 1,1 Prozent auf 15.482,00 Punkte zu. Der MDax zog um 1,6 Prozent auf 28.857,81 Zähler an. Der TecDax rückte um 0,7 Prozent vor auf 3.268,12 Punkte. Der m:access All-Share gab dagegen 1,3 Prozent auf 1.763,49 Zähler ab.Den größten Kurssprung im Dax wiesen mit einem Wochenplus von 11,1 Prozent die Titel von Airbus auf. Der Flugzeugbauer hatte mit seinen Jahreszahlen die Erwartungen übertroffen, zudem beflügelten Berichte über einen Großauftrag von Air India. Bei Mercedes Benz ging es um 3,9 Prozent nach oben, auch hier honorierten die Anleger die Jahreszahlen. Dabei kamen neben den Ergebnissen der Ausblick sowie die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms gut an. Die Titel von Vonovia büßten dagegen 5,2 Prozent ein. Hier belastetet unter anderem die Aussicht auf weiter steigende Zinsen, die Immobilienwerte besonders betreffen.

Übertraf die Erwartungen und legte einen Kurssprung hin: Airbus.

Anleihen: Abwärtsbewegung geht weiter

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten haben in der vergangenen Woche ihre Abwärtsbewegung fortgesetzt. Weniger stark als erwartet zurückgegangene Teuerungsraten in den USA bei gleichzeitig robusten Konjunkturdaten ließen die Aussicht auf weitere Zinsanhebungen steigen. Zu Ende der Handelswoche blieb zwar der Anstieg der Importpreise in den USA unterhalb der Prognosen, die Wochenbilanz für die deutschen Bundespapiere fiel dennoch deutlich negativ aus. In der Folge erhöhte sich die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe im Wochenvergleich von 2,37 auf 2,45 Prozent. Die Umlaufrendite stieg von 2,34 auf 2,54 Prozent.

US-Börsen: uneinheitlich

Die US-Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche Schwankungen aufgewiesen und am Freitag uneinheitlich geschlossen. Bestimmend waren auch hier die Erwartungen hinsichtlich der weiteren Geldpolitik. Der Dow-Jones-Index ging im Wochenvergleich um 0,1 Prozent zurück auf 33.826,69 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500-Index sank um 0,3 Prozent auf 4.079,09 Zähler. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq-100-Index rückte um 0,4 Prozent vor auf 12.358,18 Punkte.

Ausblick: Spekulieren über die Geldpolitik