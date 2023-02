NEW YORK (dpa-AFX) - Die Analysten großer US-Banken fürchten ein Auslaufen der Rally an den westlichen Aktienmärkten. Die Bank of America sagt dies für die Börsen in Westeuropa voraus, Morgan Stanley blickt in einer Studie skeptisch auf die New Yorker Börsen. Von JPMorgan gab es außerdem einen ähnlichen Kommentar auf globaler Ebene. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hat in diesem Jahr bislang runde zwölf Prozent zugelegt, der Dax bringt es auf knapp elf Prozent, während in New York nur der techwerte-lastige Nasdaq 100 eine ähnliche Dynamik aufweisen kann.

Michael Wilson von der US-Bank Morgen Stanley glaubt, dass der marktbreite S&P 500 - der 2023 bislang um gut sechs Prozent zugelegt hat - im ersten Halbjahr um etwa ein Viertel absacken könnte. Die jüngsten Daten deuteten zwar darauf hin, dass die US-Wirtschaft eine Rezession vermeiden könne, damit ist laut Wilson aber auch eine schnelle Wende in der Geldpolitik der US-Notenbank Fed vom Tisch. Damit meint er, dass Fed die Zinsen weiter anheben wird. Das verheiße nichts Gutes für US-Aktien, die nach ihrer starken Rally das teuerste Niveau seit 2007 erreicht hätten in Relation zu risikoärmeren Anlageformen wie Staatsanleihen.