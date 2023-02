Endlich wieder Urlaub Freizeitmessen Reise + Camping und Fahrrad Essen starten / Die ganze Welt des Reisens, Campens und Radfahrens in der Messe Essen erleben

Essen (ots) - Abenteuer erleben, ferne Länder erkunden und Spaß haben - all das

geht vom 22. bis 26. Februar in der Messe Essen, wenn NRWs größte Urlaubsmesse,

die Reise + Camping, endlich wieder ihr Tor zur Welt öffnet. Einen Tag später

begrüßt die Fahrrad Essen alle radbegeisterten Besucher*innen. Zusätzlich bieten

beide Messen ein buntes Infotainment-Programm mit tollen Aktionen für Familien

und Kinder. Hier kommt garantiert gute Laune und Urlaubsstimmung auf.



Ob Nah oder Fern, ob bequem mit dem Reisemobil oder puristisch mit dem Zelt, ob

mit dem Schiff oder dem Fahrrad - rund 800 Aussteller und Destinationen aus 16

Ländern zeigen auf der Reise + Camping und Fahrrad Essen die bunte Vielfalt des

Reisens und der Freizeitaktivitäten in der Natur. Die beliebten Publikumsmessen

bieten ein breites Spektrum an Campingfahrzeugen, Zelten, Fahrrädern, E-Bikes,

Technik und Zubehör. Darüber hinaus stellen sich internationale und nationale

Reiseanbieter, Hotels, Ferienunterkünfte und Campingplätze vor. Partnerregion

ist in diesem Jahr das süddänische Sønderjylland, das sich in der

SkandinavienWelt in Halle 8 präsentiert und mit Softeis und Hot Dogs Geschmack

auf Meer und Strand macht. Als Partnerstadt ist außerdem das kosovarische

Prizren dabei, dessen alte, eindrucksvolle Bauten es in ein "offenes Museum"

verwandeln - ein Geheimtipp für Weltenbummler*innen.