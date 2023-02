Deutscher Geldanlage-Index Winter 2022/23 (DIVAX-GA) / Nachhaltige Geldanlage Kaum Relevanz für private Anleger (FOTO)

- Relevanz von Nachhaltigkeit bei Geldanlagen nimmt ab

- Nachhaltigkeit für viele "nur Modeerscheinung"

- Information, Aufklärung, Beratung wichtig



Neben allen geopolitischen und von Inflation und Ukrainekrieg getriebenen

Herausforderungen steht auch das Thema Nachhaltigkeit weiter mit hoher

Priorisierung auf der politischen Agenda. Eine wichtige Rolle spielt dabei die

private Finanzwirtschaft, der ein wesentlicher Einfluss auf die Transformation

der Realwirtschaft zugesprochen wird. Das Deutsche Institut für Vermögensbildung

und Alterssicherung (DIVA) will deshalb in seinen Befragungen der Menschen in

Deutschland regelmäßig wissen, wie es um das Interesse der privaten Haushalte an

nachhaltig eingestuften Geldanlagen steht. Denn je mehr privates Geld in diese

Richtung fließt, desto besser kann die Finanzwirtschaft ihrer Verantwortung

nachkommen.