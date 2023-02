TeamBank schließt Geschäftsjahr 2022 erfolgreich ab (FOTO)

Nürnberg (ots) -



- Millionengrenze im Kundenbestand erstmals überschritten

- Neuer digitaler Kundenprozess zahlt auf Digitalisierungskompetenz der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe ein

- Pilotierung der genossenschaftlichen Ratenkreditplattform GENOFLEX erfolgreich

Die TeamBank AG verzeichnete in einem gesamtwirtschaftlich anspruchsvollen

Umfeld auch im abgelaufenen Jahr ein erfreuliches Geschäftsergebnis. Zum 31.

Dezember 2022 lag der Ratenkreditbestand mit 9,3 Milliarden Euro über dem Niveau

des Vorjahres (+ 4 Prozent). Die Zahl der Kundinnen und Kunden belief sich auf

1.010.000 (+ 3 Prozent). Somit konnte die wichtige Marke von einer Million

In einem von wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägten Jahr stand die TeamBankmit ihrer langfristigen Liquiditätsbegleitung fest an der Seite ihrer Kundinnenund Kunden. Mit 37 neu gewonnenen Partnerbanken wurde die Zusammenarbeit mit denPartnern der Genossenschaftlichen FinanzGruppe konsequent weiter ausgebaut.Insgesamt kooperieren rund 92 Prozent aller deutschen Genossenschaftsbanken mitder TeamBank. In Österreich arbeitet das Nürnberger Finanzinstitut zum 31.Dezember 2022 mit allen Volksbanken und 42 Prozent der Raiffeisenbankenzusammen. An das Teilzahlungsverfahren easyCredit-Ratenkauf waren in Deutschland2.200 Händler angebunden.Gemäß den vorläufigen Zahlen [1] entwickelte sich der Rohertrag 2022 mit einemAnstieg von 1 Prozent auf 498 Millionen Euro positiv (2021: 491 Millionen Euro).An die Partnerbanken in Deutschland wurden im Berichtsjahr 223 Millionen Euro(-13 Prozent) Provisionen ausgeschüttet. Der Rückgang der Provisionen liegt ander Umsetzung der Regeln des Schwarmfinanzierung-Begleitgesetzes zum 1. Juli2022. Die Provisionen an österreichische Partnerbanken betrugen 55 MillionenEuro (+12 Prozent).Der Verwaltungsaufwand lag mit 286 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahr(2021: 289 Millionen Euro). Investitionen in eine effiziente Infrastruktur sowiein eine zukunftsfähige System- und Datenarchitektur als Basis für diefokussierte Weiterentwicklung des kundenorientierten Geschäftsmodells warendafür maßgeblich. Infolgedessen belief sich die Cost-Income-Ratio auf 55 Prozent(2021: 58 Prozent).Der Risikovorsorgeaufwand belief sich auf 100 Millionen Euro (2021: 57 MillionenEuro). Der Anstieg resultiert insbesondere aus einer Normalisierung derRisikovorsorge gegenüber einem ungewöhnlich niedrigen Niveau im Vorjahr sowie