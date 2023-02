Usha Resources bestätigt soleformierende Umgebung mit zweitem Bohrloch auf Lithiumsoleprojekt Jackpot Lake

Bisherige Bohrungen zeigen ähnliche Stratigraphie und konsistente evaporitische Kristallisation in zahlreichen Bohrlöchern

Vancouver, British Columbia, Kanada / 21. Februar 2023 – Usha Resources Ltd. („USHA“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: USHA) (OTCQB: USHAF) (FWB: JO0), ein nordamerikanisches Mineralerwerbs- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung von bohrbereiten Lithium- und anderen Batteriematerialien- sowie Edelmetallprojekten konzentriert, gibt Neuigkeiten zum zweiten Bohrloch („JP22-2“) seines ersten Bohrprogramms auf dem Lithiumsolekonzessionsgebiet Jackpot Lake (das „Projekt“) in Clark County, Nevada, bekannt. Der Bohrer befindet sich nun auf 231‑Meter-Niveau, und das Explorationsteam ist auf ähnliche Stratigraphie getroffen wie beim Bohrkern aus dem ersten Bohrloch („JP22-1“), wo zahlreiche Zonen mit evaporitischen Kristallen als Bergemittel, Erzgänge und Einschlüsse in Seesedimenten aus Tongesteinen, Schluffen und Sanden vorkommen.

Das Vorkommen evaporitischer Kristalle sowohl in JP22-1 als jetzt auch in JP22-2 unterstützt weiter das Vorhandensein einer soleformierenden Umgebung im gesamten Dry Lake Becken, da eine Kristallisierung von Evaporiten in einem Frischwassersystem nicht auftreten würde und JP22-2 rund 2,75 Kilometer nord-nordwestlich von JP22-1 liegt.

Informationen zu den Ergebnissen des ersten erfolgreich niedergebrachten Bohrlochs JP22-1 finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. Februar 2023.

Außerdem ist das Unternehmen aufgrund der gefundenen Hinweise davon überzeugt, dass es ein großes Potenzial gibt, in den neu abgesteckten Claims eine ähnliche Stratigraphie zu finden, wobei das Unternehmen seine kontrollierten Claims strategisch von 140 auf 442 Claims ausgeweitet hat, die nun insgesamt rund 35,3 Quadratmeter bzw. 8.714 Acres umfassen (siehe Pressemitteilung von Usha Resources vom 16. Februar 2023).

Abbildung 1 – Bilder des aus Bohrloch JP22-2 gesammelten Bohrkerns. Zahlreiche Zonen mit evaporitischen Kristallen finden sich als Bergemittel, Erzgänge und Einschlüsse. Das Vorkommen von evaporitischen Kristallen unterstützt das Vorhandensein einer soleformierenden Umgebung im gesamenten Dry Lake Becken, da eine Kristallisierung von Evaporiten in einem Frischwassersystem nicht aufträte.