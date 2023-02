First Hydrogen als eines der Top-50-Unternehmen der TSX Venture Exchange ausgezeichnet

Vancouver, B.C., 21. Februar 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zum zweiten Jahr in Folge als einer der Top-Performer an der TSX Venture Exchange ausgezeichnet wurde.

Die TSX Venture 50 des Jahres 2023 würdigt die stärkste Performance an der TSX Venture Exchange (die „TSXV“ oder die „Börse“) im vergangenen Jahr. Die Rangliste besteht aus jeweils 10 Unternehmen aus den fünf Industriesektoren und zeichnet Spitzenleistungen an der Börse anhand der Kriterien Marktkapitalisierung, Aktienkurssteigerung und Handelsvolumen aus.

Weitere Informationen über die TSX Venture 50 des Jahres 2023 und ein Video über First Hydrogen finden Sie unter: www.tsx.com/Venture50.

„Wir freuen uns, dass wir 2023 als eines der leistungsstärksten Unternehmen in unserem Sektor in die TSX Venture 50 aufgenommen wurden. Das Hydrogen-as-a-Service-Modell (Wasserstoff als Dienstleistung) des Unternehmens ist eine treibende Kraft hinter unserem Erfolg. Es ist nach wie vor unser Anliegen, nachhaltige Technologien weiterzuentwickeln und unseren ‚ökologischen Fußabdruck‘ zu verkleinern, und wir freuen uns darauf, unseren Kunden und Anspruchsgruppen weiterhin innovative Lösungen zu bieten“, so CEO Balraj Mann. „Unsere mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenen leichten Nutzfahrzeuge werden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich in Kürze in Erprobung gehen. Die Planungen für eine umweltfreundliche Wasserstoffproduktion schreiten auch weiter voran.“

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada) und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge, die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff, und überkritische Kohlendioxidextraktionssysteme spezialisiert hat. Im Rahmen von zwei Vereinbarungen mit den Firmen AVL Powertrain und Ballard Power Systems Inc. plant und konstruiert das Unternehmen mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebene Demonstrationsfahrzeuge für leichte Nutzfahrzeuge („LCV“) mit einer Reichweite von über 500 Kilometern. Gleichzeitig hat das Unternehmen die Phase der maßgeschneiderten Fahrzeugentwicklung eingeleitet, in der es seine eigene Flotte emissionsfreier Fahrzeuge entwickeln wird. Außerdem entwickelt First Hydrogen in Zusammenarbeit mit der FEV Consulting GmbH, der Automobilberatung der FEV Group in Aachen, ein Wasserstoff-Betankungssystem. Das Unternehmen verfolgt außerdem Gelegenheiten in der Produktion und dem Vertrieb von grünem Wasserstoff in dem Vereinigten Königreich, der EU und Nordamerika.