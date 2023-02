Vancouver, British Columbia – 21. Februar 2023 / IRW-Press / CDN Maverick Capital Corp. („Maverick“ oder das „Unternehmen“) (CSE: CDN; OTCQB: AXVEF; Frankfurt: 338B) freut sich, einen Überblick über das Lithiumprojekt Nevasca im Salar de Arizaro in der Provinz Salta (Argentinien), dem ertragreichen Lithiumdreieck, bereitzustellen, an dem das Unternehmen sämtliche Anteile (100 %) hält. Das Lithiumdreieck ist bekanntermaßen reich an Lithiumreserven und hat nach Angaben des U.S. Geological Survey im Jahr 2022 etwa ein Drittel des weltweiten Angebots produziert.

Abbildung 1: Relative Lage des Projekts zum Nachbar Lithium Chile (TSX-V: LITH)

Das Lithiumprojekt Nevasca (das „Konzessionsgebiet“) befindet sich etwa 220 km westlich der Stadt Salta (siehe Abbildungen 1 und 2). Es umfasst eine Fläche von etwa 28,4 Quadratkilometern in einer einzigen Explorations- und Bergbaukonzession. Zugang zum Konzessionsgebiet besteht ganzjährig über eine gut erhaltene unbefestigte Straße, die zur von Fortuna Silver betriebenen Mine Lindero führt (15 km südwestlich des Lithiumprojekts Nevasca). Das Projekt Nevasca befindet sich in unmittelbarer Nähe des Konzessionsgebiets der Firma Lithium Chile, die vor kurzem eine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung veröffentlicht hat. Diese Schätzung umfasst 1.337.000 Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent (LCÄ) in der Kategorie „angedeutet“ und 1.250.000 Tonnen in der Kategorie „vermutet“ (Lithium Chile Corporation, vorläufiger technischer Bericht, 27. Januar 2023). Lithium Chile absolviert derzeit eine dritte Produktionsbohrung.

Abbildung 2. Standort und geologische Merkmale des Lithiumkonzessionsgebiets Nevasca.

Geschichte des Projekts

Arizaro ist einer der größten Salare im argentinischen Altiplano und gehört zum so genannten „Lithiumdreieck“, das sich über eine Fläche von 1.600 Quadratkilometern innerhalb eines 6.000 km2 großen Wassereinzugsgebiets erstreckt. Der Salar ist durch das Vorkommen von vulkanischen und plutonischen Gesteinen aus dem späten Känozoikum gekennzeichnet, die mit sedimentären und evaporitischen Ablagerungen, einschließlich lithiumhaltiger Solen, in Zusammenhang stehen. In den letzten Jahren hat das Wiederanziehen der Lithiumnachfrage aufgrund des Wachstums des Marktes für Elektrofahrzeuge und der zunehmenden Nachfrage nach Lithiumionenbatterien sowie der Anstieg des weltweiten Durchschnittspreises von 6.690 USD pro Tonne im Februar 2020 auf 69.383 USD im Februar 2023 (https://tradingeconomics.com) dazu geführt, dass sich die Explorationsaktivitäten im Arizaro-Salar rasch intensivierten. Heute sind mehrere Unternehmen in diesem Gebiet tätig, darunter Lithium Chile Inc. auf dem benachbarten Lithiumprojekt Arizaro. Lithium Chile meldete Hydra-Sleeve-Proben, die Werte von bis zu 446 mg/l Li ergaben (bei Verwendung des aufblasbaren Packersystems ergaben die Lithiumproben Werte von bis zu 555 mg/l).