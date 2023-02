Remeha auf der Weltleitmesse ISH 2023

Emsdetten/Frankfurt (ots) - Remeha präsentiert auf der ISH in Frankfurt vom 13.

bis um 17. März Lösungen und Systeme für aktuelle und kommende Herausforderungen

in der Wärmeerzeugung.



Im Zentrum des Messestandes (Halle 12.1, Stand B70) wird eine Zukunftsstudie zu

sehen sein, die als Plug & Play-Lösung im Projektgeschäft sowie in gewerblichen

Anwendungen zum Einsatz kommen kann. Darüber hinaus zeigt Remeha sein

erweitertes Wärmepumpenprogramm, bewährte und neue Hybridsysteme sowie neu ins

Portfolio aufgenommenes Zubehör. Im Bereich Anlagen- und Systemtechnik können

Besucher in einem digitalen Format einzelne Komponenten zusammenfügen und das

perfekte hydraulische Zusammenspiel am Bildschirm live verfolgen.