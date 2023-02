First American Uranium gibt zweite Zahlung im Rahmen der Optionsvereinbarung zum Erwerb einer Beteiligung am Konzessionsgebiet Silver Lake bekannt

Vancouver, British Columbia – 21. Februar 2023 / IRW-Press / First American Uranium Inc. (CSE: URM) (FWB: I0R) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mittlerweile die zweite Zahlung in Form von Barmittel und Aktien (die „zweite Zahlung“) im Rahmen der Optionsvereinbarung vom 27. November 2020 (die „Optionsvereinbarung“) zwischen dem Unternehmen und der Firma Multiple Metals Resources Ltd. („Multiple Metals“) getätigt hat. Gemäß der Optionsvereinbarung, und um sämtliche Besitzanteile (100 %) am Konzessionsgebiet Silver Lake in British Columbia (das „Konzessionsgebiet“) zu erwerben, wird das Unternehmen der Firma Multiple Metals in mehreren Teilschritten insgesamt 400.000 Dollar bezahlen und insgesamt 500.000 Stammaktien aus dem Aktienkapital des Unternehmens (die „Aktien“) ausgeben.

Im Einklang mit der Optionsvereinbarung hat das Unternehmen auf Anweisung von Multiple Metals bereits 10.000 Dollar bezahlt und 100.000 Aktien ausgegeben. Die zweite Zahlung setzt sich zusammen aus 15.000 Dollar in bar und 150.000 Aktien, die zu einem festgesetzten Preis von 0,175 Dollar pro Aktie ausgegeben wurden. Die im Rahmen der zweiten Zahlung ausgegebenen Aktien sind gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Diese Frist endet am 11. Juni 2023.

Nähere Informationen zur Optionsvereinbarung finden Sie im Prospekt des Unternehmens vom 5. November 2021, der zusammen mit den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf der SEDAR-Webseite unter www.sedar.com veröffentlicht wurde. Eine Kopie der Optionsvereinbarung wurde zusammen mit den Unterlagen des Unternehmens ebenfalls auf der SEDAR-Webseite veröffentlicht.

Über First American Uranium Inc.

First American Uranium Inc. befasst sich mit der Mineralexploration und dem Erwerb von Mineralkonzessionen in Kanada. Ziel des Unternehmens ist es, wirtschaftliche Edel- und Basismetallvorkommen zu finden und zu erschließen. Außerdem ist es bestrebt, ein Explorationsprogramm auf dem Konzessionsgebiet Silver Lake durchzuführen. Das Konzessionsgebiet Silver Lake befindet sich in der Nähe des Goosly Lake und etwa 30 km südöstlich der Stadt Houston im Bergbaubezirk Omineca in British Columbia. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine 60%ige Beteiligung an einem Unternehmen, das indirekt eine 100%ige Beteiligung (vorbehaltlich einer NSR-Lizenzgebühr von 2 %) an bestimmten Uran-/Vanadium-Mineralclaims in Catron County (New Mexico, USA) hält.