Traction Uranium und Forum Energy Metals beauftragen die Axiom Exploration Group mit der Durchführung von magnetischen, elektromagnetischen und radiometrischen Untersuchungen aus der Luft auf dem Grease River-Projekt

21. Februar 2023 – Calgary, AB / IRW-Press / – Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FRA: Z1K) (das „Unternehmen“ oder „Traction“) und Forum Energy Metals Corp. (TSX.V: FMC; OTCQB: FDCFF) („Forum“) freuen sich bekannt zu geben, dass sie die Axiom Exploration Group Ltd. („Axiom“) mit der Durchführung von magnetischen, elektromagnetischen (EM) und radiometrischen Vermessungen aus der Luft auf dem Grease River-Projekt (die „Vermessung“) beauftragt haben.

Das Team von Axiom besteht aus diversen Geowissenschaftlern, die über Erfahrungen aus 15 Ländern und 6 Kontinenten verfügen und geologische Dienstleistungen anbieten. Die Geowissenschaftler von Axiom, einem in Saskatchewan ansässigen Unternehmen, das sich im Besitz der Mitarbeiter befindet, sind mit den neuesten Branchenkenntnissen und Werkzeugen ausgestattet, um zuverlässige und genaue Daten zu liefern.

Die Untersuchung wird mit einem Hubschrauber durchgeführt, der mit dem speziell entwickelten Xcite Time Domain Electromagnetic System („TDEM“) von New Resolution Geophysics („NRG“) ausgestattet ist. Die Untersuchung wird über einem Gebiet durchgeführt, das das Projekt Grease River (das „Gebiet“) umfasst und eine vollständige Abdeckung des in Abbildung 1 dargestellten Gebiets gewährleistet. Die Vermessung besteht aus der Erfassung und Verarbeitung von TDEM-Daten per Hubschrauber für eine 1290 Linienkilometer lange Vermessung des Gebiets mit einem Abstand von 100 m zwischen den Vermessungslinien und einem Abstand von 1.000 m zwischen den Verbindungslinien.

Abbildung 1 (das Gebiet):

Moderne geophysikalische Vermessungen aus der Luft sind in der Lage, geologische Merkmale, die mit einer Uranmineralisierung einhergehen, bis in eine Tiefe von über 1 km zu erkennen. Die Erkennung von graphitischen Strukturzonen, einem wichtigen geologischen Marker für Uranmineralisierungen, erfolgt durch hochauflösende elektromagnetische Vermessungen, die dem Team beim Verständnis der Geologie in der Tiefe und bei der Kartierung wichtiger Strukturzonen helfen, indem sie die Masse oder Dichte und den magnetischen Mineralgehalt verschiedener Gesteinsformationen untersuchen. Diese Variationen in den Magnetfeldern erleichtern dem Team die strukturelle Kartierung und die Definition aussichtsreicher Bohrziele für das Projekt Grease River.