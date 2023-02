United Lithium ernennt Scott Eldridge zu Chief Executive Officer und gibt Privatplatzierung von 7 Millionen $ bekannt

NICHT FÜR DIE VERBREITUNG AN UND DIE VERÖFFENTLICHUNG IN NACHRICHTENDIENSTEN DER USA

21. Februar 2023 – Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / – United Lithium Corp. (CSE: ULTH; OTC: ULTHF; FWB: 0ULA) („ULTH“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Scott Eldridge zum neuen President und Chief Executive Officer des Unternehmens bekannt zu geben. Herr Eldridge wurde auch in das Board of Directors des Unternehmens aufgenommen. Der bisherige President und Chief Executive Officer Michael Dehn wird in eine beratende Funktion beim Unternehmen wechseln.

Das Unternehmen möchte Herrn Dehn seine Wertschätzung für seine wichtigen Beiträge bei der Führung des Unternehmens und seines Portfolios zu seiner zurzeit starken Position aussprechen. Das Board of Directors des Unternehmens schätzt das weitere Engagement von Herrn Dehn in seiner neuen Rolle als Berater des Unternehmens. Herr Dehn wird weiterhin mit den Explorationsteams in Nordamerika und Europa zusammenarbeiten, um die Projekte in seiner neuen Position weiterzuentwickeln.

Herr Eldridge kann in der Metall- und Bergbaubranche eine Erfahrung von 15 Jahren vorweisen, wobei sein Schwerpunkt auf den Kapitalmärkten liegt, wo er in unterschiedlichen Positionen auf der Käufer-, Verkäufer und Ausgeberseite tätig war. Herr Eldridge war Co-Founder der Euroscandic International Group, einem Beratungsunternehmen, bei dem er über 350 Millionen $ an kombiniertem Firmenkapital und Nicht-Firmenkapital für die Projektfinanzierung von Minenerrichtungen aufbrachte. Herr Eldridge war auch CFO von Amarillo Gold vor dessen Übernahme durch Hochschild Mining und zuletzt CEO und Director von Canagold Resources. Herr Eldridge fungiert zurzeit auch als Director von Nevada Lithium Resources. Herr Eldridge absolvierte sein Bachelor-Studium an der Capilano University in Vancouver in Kanada sowie an der Arcada University in Helsinki in Finnland und besitzt ein M.B.A.-Diplom von der Central European University in Budapest in Ungarn.

Privatplatzierungsangebot

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das „Angebot“) durchzuführen, die aus bis zu 50.000.000 Einheiten (jeweils eine „Einheit“) des Unternehmens zu einem Preis von 0,14 $ pro Einheit besteht (Bruttoeinnahmen von bis zu 7.000.000 CAD). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie („Aktie“) und einem Aktien-Warrant, der seinen Inhaber berechtigt, innerhalb von 24 Monaten eine weitere Stammaktie zu einem Preis von 0,25 CAD zu erwerben. Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für Explorationen in den unternehmenseigenen Konzessionsgebieten sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.