Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes . Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Um nachhaltige Long-Signale mit vorläufigen Zielen bei 13,26 und darüber an den Verlaufshochs aus 2021 bei 14,47 Euro zu generieren, sollte ein Wochenschlusskurs oberhalb von 12,00 Euro gelingen. Im Anschluss könnte es im Zuge einer dreiwelligen Erholungsbewegung seit den Märztiefs aus 2020 sogar an 16,02 Euro weiter raufgehen. Für dieses Szenario sollte man als Investor jedoch längere Zeit einplanen. Trotzdem ist immer noch ein Pullback möglich, erste Auffangstationen findet SAF Holland am EMA 50 bei 10,60 und darunter am EMA 200 bei 9,78 Euro vor. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies könnte nämlich zu weitreichenden Verlusten unter 8,00 Euro führen.

SAF Holland hat dank florierender Geschäfte in Nordamerika und Europa seine Umsätze und Gewinne in 2022 übertroffen. Zuvor hob der Konzern bereits mehrfach seine Prognosen an und landete am Ende an den oberen Erwartungen. Die Erlöse stiegen um mehr als ein Viertel auf den Rekordwert von 1,6 Mrd. Euro an, das bereinigte Ebit schnellte um 33,8 Prozent auf 124,6 Mio. Euro hoch. Die stark gestiegenen Kosten für Stahl, Fracht oder Energie konnten an die Kunden weitergegeben werden, sodass die bereinigte operative Umsatzrendite (EBIT-Marge) auch dank Effizienzverbesserungen 8,0 Prozent (Vorjahr: 7,5) erreichte.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer