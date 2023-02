Die Hugo-Boss-Aktie hielt sich zwischen Mai 2015 und Sommer 2021 in einem Abwärtstrend auf, hierbei ging es von 120,40 auf 19,12 Euro abwärts. Nachdem der Tiefpunkt 2020 erreicht war, schossen die Notierungen regelrecht hoch und erreichten Ende 2021 ein Niveau um 60,00 Euro. Zwar war die Zeit bis vor wenigen Wochen noch von einer groben Seitwärtskonsolidierung geprägt, diese präsentiert allerdings im Rahmen der 2020 gestarteten Erholungsbewegung, die bislang nur zweiwellig ausfällt. Hier liegt die Vermutung nahe, dass die nun erneut gestartet Erholung in eine zweite große Kaufwelle mündet und dadurch noch weiteres Aufwärtspotenzial bereithält.

Der erfolgreiche Ausbruch über das nächste Kaufniveau von rund 60,00 Euro könnte der Hugo-Boss-Aktie nun weiteres Aufwärtspotenzial zunächst in den Bereich von 67,00 Euro verschafft haben, darüber kämen die Niveaus um 71,46 sowie 81,40 Euro auf Sicht der nächsten Wochen und Monate als potenzielle Ziele in Betracht. Aufgrund der längerfristigen Anlagedauer sollte ein zeitlich unbeschränkter Schein zum Einsatz kommen, um allerdings auch nicht an Hebel zu verlieren, könnte hier der Einsatz des Faktor Zertifikates Long auf Hugo Boss WKN MC4FTH ganz sinnvoll sein. Ein bärisches Szenario für die Aktie würde sich unterhalb des 200-Wochen-Durchschnitts bei aktuell 50,25 Euro andeuten, dann könnten rasch Rücksetzer zurück auf 44,36 Euro bevorstehen. Aber erst darunter dürfte die dreiwellige Erholung komplett abgesagt werden, Verluste auf 36,56 Euro würden dann möglich.

Hugo Boss AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Hugo Boss AG Strategie für steigende Kurse WKN: MC4FTH Typ: Faktor akt. Kurs: 2,530 – 2,550 Euro Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 9,240 Euro Basiswert: Hugo Boss AG Richtung: Long akt. Kurs Basiswert: 62,90 Euro Laufzeit: endlos Kursziel: 5,56 Euro Faktor: 4,0 Kurschance: + 115 Prozent Morgan Stanley Zertifikate