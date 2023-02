HEIDELBERG (dpa-AFX) - Höhere Kosten für Rohstoffe und Energie setzen europäischen Baustoffkonzernen wie Heidelberg Materials zu. Die Heidelberger steuern mit Einsparungen und Preiserhöhungen gegen. Für das abgelaufene Jahr hatte das Management rund um den Vorstandsvorsitzenden Dominik von Achten leichte Umsatzzuwächse in Aussicht gestellt, das operative Ergebnis dürfte demnach aber gefallen sein. Um wie viel genau wird bei der Vorlage vorläufiger Zahlen für 2022 Heidelberg Materials am 23. Februar bekannt gegeben. Was im Unternehmen los ist, was die Aktie macht und was Experten dazu sagen.

DAS IST LOS BEI HEIDELBERG MATERIALS: