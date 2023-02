D21-Digital-Index Klimarisiken als größte Herausforderung der Digitalisierung identifiziert

Weingarten (ots) -



- Etwa zwei Drittel der Befragten befürchten eine Zunahme an Elektroschrott im

Zuge der Digitalisierung

- Zunehmende Verbreitung von mobilen Arbeitsmodellen vergrößert den Bedarf an

IT-Hardware

- Refurbished IT das hat Potenzial, beiden Herausforderungen parallel gerecht zu

werden



Der D21-Digital-Index 2022/2023 zeigt, dass immer mehr Beschäftigte mobil

arbeiten. Unternehmen sind dadurch mit einem kontinuierlich wachsenden Bedarf an

Hardware-Ausstattung konfrontiert. Gleichzeitig belegt der Report, dass sich ein

großer Teil der Befragten bereits den Klimarisiken der Digitalisierung wie einer

Zunahme an Elektromüll und Rohstoffknappheit bewusst ist. Obwohl moderne

Nutzungsmodelle auf Basis der Kreislaufwirtschaft diesen Herausforderungen

begegnen könnten, setzen bislang nur wenige Unternehmen auf eine nachhaltigere

Nutzung von IT-Hardware.