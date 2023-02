NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende mit Kursverlusten starten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Stunde vor dem Handelsstart auf 33 508 Punkte, was ein Minus von fast einem Prozent bedeutet. Das zentrale belastende Thema bleiben die geldpolitischen Perspektiven in Zeiten der nach wie vor hohen Inflation.

Im Technologiesektor, der üblicherweise stärker auf Zinssorgen reagiert, ging es vorbörslich sogar noch etwas stärker bergab. Der von dieser Branche geprägte Nasdaq 100 wurde vom Broker IG 1,1 Prozent tiefer auf 12 223 Zähler taxiert. Mit fast 13 Prozent hat er in diesem Jahr aber auch deutlich mehr zugelegt als der Dow mit zwei Prozent.