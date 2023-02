EU-Verpackungsverordnung gefährdet eigene ökologische Ziele / Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton gleichwertig behandeln (FOTO)

Berlin (ots) - Die Pläne der EU für eine Verpackungsverordnung gefährden die

angestrebten ökologischen Ziele. Davor warnt der Verband DIE PAPIERINDUSTRIE.

Die Papierindustrie und die Verpackungshersteller unterstützten die Absicht der

Europäischen Kommission, die Umweltauswirkungen von Verpackungen und

Verpackungsabfällen zu minimieren. "Mehrwegverpackungen einen pauschalen Vorrang

einzuräumen, konterkariert jedoch den Gedanken der Kreislaufwirtschaft",

erklärte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Alexander von Reibnitz.

"Ökologisch vorteilhafte Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton würden aus

dem Markt gedrängt und durch fossile Verpackungen ersetzt. Um das Ziel der

Verordnung zu erreichen, müssen beide gleichwertig behandelt werden."



Der ökologische Vorrang von Mehrwegverpackungen ist nach Auffassung der

Papierindustrie nicht belegt. Im Unterschied zu Papier- und Kartonverpackungen,

die auf nachwachsenden Rohstoffen basieren, verbraucht die Herstellung von

Mehrwegverpackungen fossile Ressourcen. Mehrwegverpackungen führen unweigerlich

zu einem hohen logistischen Mehraufwand. Vermeidbare Leerfahrten nehmen zu,

verursachen zusätzliche CO2-Emissionen, binden knappe Logistikkapazitäten und

belasten unnötig bereits strapazierte Verkehrsnetze.





Eine Umsetzung der geplanten Mehrwegziele würde dazu führen, dass einerheblicher Teil der recycelbaren Papier- und Kartonverpackungen durchKunststoffverpackungen ersetzt würden. Das würde im Widerspruch zum Aktionsplander EU zur Kreislaufwirtschaft stehen, wonach bis 2030 alle Verpackungenrecyclebar oder wiederverwertbar sein müssen, also eine Gleichwertigkeit vonKreislauf und Mehrweg besteht.Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton können vollständig recycelt werden.Sie zeichnen sich EU-weit durch eine äußerst hohe Recyclingquote von 82 Prozentaus. Diese Quote wird in Deutschland mit 89 Prozent sogar noch übertroffen. Rund60 Prozent der gesamten deutschen Papierproduktion von 23,1 Millionen Tonnen imJahr sind Verpackungspapiere. Ihre Fasern können mindestens 25-mal rezykliertwerden.In einem gemeinsamen Positionspapier (in Anlage) hat eine Verbändeallianz derPapierwirtschaft ihre Haltung zur EU-Verpackungsverordnung formuliert. Zur10-köpfigen Allianz gehören DIE PAPIERINDUSTRIE, der Verband derWellpappenindustrie VDW, die Fachvereinigung Faltschachtelindustrie FFI, derVerband Vollpappe-Kartonagen VVK, der Wirtschaftsverband Papierverarbeitung WPV,der Industrieverband Papier- und Folienverpackungen IPV, ProCarton, dieGemeinschaft Packsackindustrie GemPSI, PRO-S-PACK Arbeitsgemeinschaft fürServiceverpackungen und die Fachvereinigung Hartpapierwaren und Rundgefäße FHR.