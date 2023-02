Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Produktionskapazitäten für Erneuerbare Energien in Deutschland und Europa ausbauen. Am Dienstag stellte er dazu nach einem virtuellen "Produktionsgipfel" mehrere Eckpunkte vor. Unter anderem sind demnach Änderungen im Bereich der Finanzierung geplant. "Hier brauchen wir sowohl Investitionskostenförderung sowie zeitlich befristet auch Betriebskostenzuschüsse", sagte Habeck. Unter anderem soll laut Wirtschaftsministerium ein "Transformationsfonds" eingeführt werden.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer