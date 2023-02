Joint Venture von HUK-COBURG und Neodigital erhält Zulassung für Kraftfahrtversicherung

Coburg (ots) -



- Neodigital Autoversicherung erhält BaFin Zulassung für den Betrieb einer

Kraftfahrtversicherung und kann operativen Geschäftsbetrieb aufnehmen

- HUK-COBURG baut neue Geschäftsfelder konsequent weiter aus



Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Neodigital

Autoversicherung AG, einem Joint Venture der HUK-COBURG Holding AG und der

Neodigital Versicherung AG, die Erlaubnis für den Betrieb einer

Kraftfahrtversicherung erteilt.





Mit dem in den kommenden Wochen geplanten operativen Start der NeodigitalAutoversicherung AG adressiert die HUK-COBURG neue Kundengruppen und erschließtsich neue Vertriebswege. Die Produkte der Neodigital Autoversicherung AG werdenauf digital skalierbare Plattformlösungen ausgerichtet und sind so ein weitererSchritt im konsequenten Ausbau der neuen Geschäftsfelder.In der Neodigital Autoversicherung AG fließt die Digitalkompetenz von Neodigitalein, neue Angebote und Produkte schnell und flexibel anzupassen. Ergänzt wirddiese durch das langjährige Knowhow von Deutschlands größtem Kfz-Versicherer."Wir freuen uns, gemeinsam mit unserem Joint-Venture-Partner NeodigitalVersicherung AG flexible und digitale Kfz-Versicherungslösungen anzubieten, umso neue Marktsegmente zu erschließen" sagt Markus Imle, Leiter NeueGeschäftsbereiche (NG) der HUK-COBURG und Vorstand der NeodigitalAutoversicherung AG.Neodigital steht für eine komplette Online-Verwaltung aller Verträge undzeichnet sich durch einen hohen Automatisierungsgrad in der Prozessbearbeitungaus, die HUK-COBURG für eine hohe Preis- und Leistungsqualität. Beides gepaartbietet nicht nur den Kund:innen, sondern auch den Vermittler:innen sowieBerater:innen neue digitale Produkt- und Lösungsangebote."Mit einer komplett digitalen Kfz-Versicherung bieten wir denVersicherungskundinnen und Kunden in Deutschland ein völlig neues undhochmodernes Produkt, mit dem wir die Grundlagen für weitere Innovationen imKfz-Bereich legen", erläutert Stephen Voss, Vorstand Vertrieb und Marketing derNeodigital Versicherung AG abschließend.Zur Presseinformation auf huk.de: :https://www.huk.de/presse/nachrichten/aktuelles/neodigital-autoversicherung.htmlPressekontakt:Weitere Informationen und Kontakt:HUK-COBURG UnternehmenskommunikationE-Mail: mailto:presse@huk-coburg.deDr .Kerstin BartelsTel.: 09561/96-22600E-Mail: mailto:kerstin.bartels@huk-coburg.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7239/5446375OTS: HUK-COBURG