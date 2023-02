MicroVision veröffentlicht Video, das Integration von MAVIN und Perception Software zeigt

Redmond (Washington), ACCESSWIRE, 21. Februar 2023. MicroVision Inc. (NASDAQ: MVIS), ein führender Anbieter von MEMS-basierten Festkörper-LiDAR- und modernen Fahrerassistenzsystemen (ADAS), gab heute die Veröffentlichung von Videobildern bekannt, die die Integration des besten dynamischen LiDAR-Sensors seiner Art, MAVIN DR, mit seiner kürzlich erworbenen Wahrnehmungssoftware zeigen. Diese nahtlose Integration von Hard- und Software als kosteneffiziente One-Box-Lösung für Erstausrüster der Automobilbranche war ein entscheidender Faktor für den Erwerb der Aktiva der Ibeo Automotive Systems GmbH durch MicroVision, der am 31. Januar 2023 abgeschlossen wurde.

MAVIN verfügt nun über mehr Funktionen und eine bewährte Wahrnehmungssoftware, die über viele Jahre hinweg entwickelt und perfektioniert wurde. Die Wahrnehmungssoftware wandelt die von der Hardware des LiDAR-Sensors erfassten LiDAR-Rohdaten in Objektverfolgungsinformationen um, die das Fahrzeug dann nutzen kann, um Entscheidungen über die Navigation in seiner Umgebung zu treffen, wie etwa Anhalten, Beschleunigen oder Bewegen in einen befahrbaren freien Raum. Die Integration der bewährten Wahrnehmungssoftware von Ibeo in den Wahrnehmungs-ASIC von MicroVision wird den Weg zu einer „One-Box-Lösung“ beschleunigen, die von Erstausrüstern der Automobilbranche für ein Dachlinienprodukt verlangt wird.

„Die rasche und nahtlose Integration der ausgereiften Wahrnehmungssoftware von Ibeo in den leistungsstarken MAVIN-Sensor beseitigt das Risiko des Erwerbs und verschafft MicroVision einen Wettbewerbsvorteil“, sagte Sumit Sharma, CEO von MicroVision. „Unser jüngstes Video verdeutlicht, dass wir mit gebündelten Kräften die erforderlichen Fähigkeiten entwickeln, um Anfragen im Jahr 2023 und darüber hinaus zu bewältigen.“

Die Funktionen von MAVIN DR beinhalten Folgendes:

- Dynamischer Leistungsbereich. Kurz-, Mittel- und Langstreckensensorik und Sichtfelder mit der Fähigkeit, kleine Objekte bei Geschwindigkeiten von 130 km/h zu erkennen.

- Objekterkennung, -klassifizierung und -verfolgung. Präzise Erkennung, Klassifizierung und Verfolgung von Objekten – Fahrzeugen, Fußgängern und anderen sich bewegenden Objekten – in Entfernungen von bis zu 250 m.