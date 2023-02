Umfrage sieht Pistorius auf Platz 1 im Politiker-Ranking

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat es einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL Deutschland zufolge auf Anhieb auf Platz 1 im Politikerranking geschafft. Im aktuellen RTL/ntv-"Trendbarometer" kommt der SPD-Politiker auf 53 Punkte bei der Frage, ob die Befragten das Land bei dem jeweiligen Politiker "in guten Händen" sehen. Der Wert von 0 bedeutet dabei "ist überhaupt nicht in guten Händen", 100 hingegen "ist voll und ganz in guten Händen".

Auch im jüngsten ZDF-"Politbarometer" hatte der neue Verteidigungsminister auf Anhieb den Spitzenplatz inne. Pistorius hatte am 19. Januar als Nachfolger von Christine Lambrecht (SPD) das Amt des Verteidigungsministers übernommen.