Potsdam/ Funchal (ots) - Der zentrale Gesundheitsdienst der Autonomen Region

Madeira - SESARAM, EPERAM - hat zum Ende des Jahres 2022 die Verknüpfung mit dem

Prototyp einer europaweiten digitalen Patientenakte, der Plattform Smart4Health

(https://smart4health.eu/de/) , abgeschlossen. Durch die Integration können alle

im SESARAM-Patientenportal erfassten Personen ihre Gesundheitsdaten mit

Smart4Health synchronisieren. Hierdurch können Informationen zu

Gesundheitsstatus, medizinischen Befunden oder Testergebnissen über die

Plattform länderübergreifend und sicher mit anderen medizinischen Fachkräften

und Familienangehörigen geteilt werden.



Madeira als europäischer Vorreiter in digitaler Verwaltung von Gesundheitsdaten





SESARAM wurde im Mai 2003 formell gegründet und betreut aktuell mehr als 260.000Einwohner:innen sowie Reisende, die auf den Madeira-Inseln medizinisch behandeltwerden. Dies umfasst derzeit drei Krankenhäuser und 47 öffentlicheGesundheitseinrichtungen. Von Beginn an wurden Daten der bestehenden Systemeinteroperabel angelegt und zusammengeführt. Dadurch verfügen Einrichtungen desöffentlichen Gesundheitswesens auf den Madeira-Inseln über ein einzigartigesdigitales Gesundheitsinformationssystem mit angeschlossener elektronischerGesundheitsakte, das als SEIS-RAM bekannt ist.Patient:innen in der Region Madeira erhalten so jederzeit digitalen Zugang zuihren medizinischen Unterlagen und klinischen Daten.Die Beteiligung der RegionMadeira an EU-Projekten wie Smart4Health sowie die Gründung der Initiative"Madeira Digital Health and Wellbeing", an der SESARAM, das Regionalsekretariatfür Gesundheit und Katastrophenschutz, das Regionalsekretariat für Tourismus undKultur sowie UNINOVA (Smart4Health-Koordinator) beteiligt sind, zeigen, dassdigitale Gesundheit für Madeira ein Fokusbereich ist, der darauf abzielt, einebessere Versorgung zu bieten, bei der Patient:innen im Mittelpunkt derAktivitäten stehen."Wir sind gespannt darauf, eine neue und innovative Plattform nach Madeira zubringen, die den Einheimischen und Touristen einen einfachen und bequemen Wegbietet, jederzeit auf ihre Gesundheitsdaten zuzugreifen, sowohl vor Ort als auchbei Reisen ins Ausland" sagt Barbara Spínola, Director of Information Services,Tourism Projects and Events im Regional Directorate of Tourism der AutonomenRegion Madeira . "Wir glauben, dass die Smart4Health-Plattform das Potenzialhat, die Art und Weise zu verändern, wie sich die Menschen auf Madeira, inPortugal und in Europa das Konzept des Zugangs zu Gesundheitsdaten vorstellenund wie sie ihre eigenen Gesundheitsdaten auf einer zentralen Plattformverwalten können, und wir freuen uns auf die positiven Auswirkungen, die sie auf