WASHINGTON/WARSCHAU (dpa-AFX) - Rund ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat US-Präsident Joe Biden bei seinem Besuch in Polen die Stärke der Nato hervorgehoben. "Es ist das bedeutsamste Bündnis, ich würde sagen, vielleicht das bedeutsamste Bündnis der Geschichte, und zwar nicht nur der modernen Geschichte, sondern der gesamten Geschichte", sagte Biden bei einem Gespräch mit Polens Staatsoberhaupt Andrzej Duda am Dienstag in Warschau. Ein Jahr nach Beginn des Kriegs sei die Nato "stärker als je zuvor".

Biden dankte Polen für seine Unterstützung der Ukraine. "Das ist außergewöhnlich", sagte er. Biden betonte, dass die USA Polen und die Nato ebenso bräuchten wie die Nato die USA. "Wir müssen Sicherheit in Europa haben. So grundlegend, einfach und bedeutsam ist das." Am frühen Abend wollte Biden eine Rede am Warschauer Königsschloss zum ersten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine halten./trö/DP/he