Qualys zu den Trends im OT- und IoT-Bereich für 2023

München (ots) - Von Paul Baird, Chief Technical Security Officer (UK and North

EMEA) Qualys



Auf dem Weg ins Jahr 2023 zeigt sich, dass die Vorhersagen aus dem Jahr 2021

bezüglich der Zunahme von Schwachstellen und Cyberangriffen auf

OT-Infrastrukturen (Operational Technology) eingetreten sind. Die US-Behörde für

Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit (CISA) meldete einen deutlichen

Anstieg der Zahl kritischer OT-Schwachstellen, die von Cyberkriminellen

ausgenutzt werden können, um in die Netzwerke von Unternehmen einzudringen.



Unternehmen erkennen allmählich, wie wichtig es ist, für OT und IoT (Internet

der Dinge) die gleichen Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen wie für ihre IT- und

Cloud-Infrastrukturen. In der zweiten Hälfte des Jahres 2022 führte der

Fertigungssektor die Liste der von der CISA veröffentlichten ICS (Industrial

Control System)-Hinweise mit 181 gemeldeten Schwachstellen an, gefolgt vom

Energiesektor mit 65 gemeldeten Schwachstellen.