Versorgungslage in der Pflege Wie Krankenhäuser und Kliniken ausgestiegenes Pflegepersonal zurückgewinnen (FOTO)

Köln (ots) - Gemeinsam mit seinem Team von TIGA Recruiting unterstützt

Geschäftsführer Martin Recht Krankenhäuser und Kliniken dabei, qualifizierte

Fachkräfte zu gewinnen. Im Folgenden hat er verraten, wie es gelingen kann, dem

Fachkräftemangel die Stirn zu bieten und ausgestiegenes Pflegepersonal

zurückzugewinnen.



Die Situation in der Pflegebranche ist alles andere als einfach. Der

Fachkräftemangel hält Krankenhäuser und Kliniken weiter in Schach. So stehen

diese auch 2023 vor der Herausforderung, Pflegepersonal für sich zu gewinnen.

Wie prekär die Lage tatsächlich ist, verdeutlicht auch das Resümee, das der

Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Dr. Gerald

Gaß, auf einer Pressekonferenz am 17.01.2023 zog. So sei nach einem schwierigen

vergangenen Jahr auch weiterhin keine Verbesserung in Sicht.