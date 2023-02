Nürnberg (ots) - Waren aus der ganzen Welt direkt nach Hause bestellen - heute

vollkommen normal. Das bedeutet aber auch, dass entsprechend LKWs volle Retouren

durch ganz Europa fahren. 3,4 Milliarden Pakete bestellen die Deutschen im Jahr,

zehn Prozent dieser Bestellungen werden zurückgeschickt - das sind über 300

Millionen Pakete. Eine solche Flut an Retouren stellt eine riesige

Herausforderung dar: Was passiert mit diesen zurückgegebenen Waren? Wer trägt

die Verantwortung für die Verwaltung und Verwendung dieser Artikel? Wo werden

sie gelagert?



"Immerhin werden in Deutschland nur ein Prozent der Retouren entsorgt. Doch um

die Tonnen an Rückgaben sinnvoll und kostengünstig zu verarbeiten, muss einiges

an Arbeit investiert werden", sagt Konstantinos Vasiadis. Er betreibt mit der

Elvinci GmbH in Nürnberg einen der größten Logistik-Dienstleister speziell für

Retouren in Deutschland. Gerne zeigt er im Folgenden, wie das Geschäft abläuft

und was mit der Ware passiert, die zurückgeschickt wird.





Was mit zurückgegebener Ware passiertIn großen Onlineshops gibt es üblicherweise eigene Abteilungen, die für dasRetourenmanagement verantwortlich sind. Hier wird die Ware grob in A-, B- undC-Ware unterteilt. Manche Lieferanten verzichten aber auch auf diese Art derEinsortierung, um Kosten zu sparen. Anschließend wird entschieden, welcheArtikel verkauft und welche Produkte verschrottet werden. Der Großteil derAnbieter versteigert die Retouren an Großhändler, wo sie in einem Lager gelagertund an die Kunden verteilt werden.Retouren sind mittlerweile sehr gefragt und werden daher auch vom Lieferantenmeistens verkauft. Manchmal werden sie verschrottet, weil sie kaputt sind oderdas Lager zu voll ist - oftmals aber auch, weil die Marken nicht wollen, dass esgünstigere Produkte der Marke gibt, was gerade bei hochpreisigen Marken manchmalder Fall ist. Das muss aber nicht zwangsläufig so sein. Klar ist: Um die Tonnenan Rückgaben sinnvoll und kostengünstig zu verarbeiten, muss einiges an Arbeitinvestiert werden.So verfährt der Großhändler weiterWenn der Onlinehändler entscheidet, retournierte Waren an einen Großhändlerweiterzuverkaufen, werden diese Waren üblicherweise in Lastkraftwagen aus demRetourenlager transportiert. Der Großhändler hat normalerweise nur begrenzteInformationen über den Inhalt des LKWs, außer der allgemeinen Warengruppe. Einegenaue Inspektion und Reinigung der Produkte findet normalerweise erst amZielort statt. Manchmal erhält der Käufer eine Auflistung der Waren fürAbrechnungszwecke, jedoch erst nachdem der LKW bereits unterwegs ist und dieWare bereits gekauft wurde. Nach der Ankunft im Warenlager durchläuft die Waredann eine weitere detaillierte Klassifizierung. Hier werden optische Mängeluntersucht, um die Produkte genauer in Kategorien einzuordnen, die letztendlichden Preis bestimmen.Bei der Klassifizierung der retournierten Waren wird nicht nur auf optischeMängel geachtet, sondern es wird auch geprüft, ob alle Teile vorhanden sind, obes Gebrauchsspuren gibt oder ob ein Gerät beschädigt ist. Die Tools von Elvincikönnen in diesem Zusammenhang bei der Klassifizierung sehr hilfreich sein. Einespezielle App ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Prozess, bei demalle wichtigen Daten automatisch in das Elvinci-Onlineportal hochgeladen werden.Dadurch kann der Verkauf abgewickelt und ein Abholdatum definiert werden. Selbstbeim Beladen des LKWs kann eine App genutzt werden, um eine optimale Beladungder Ladefläche zu gewährleisten und so viel Ware wie möglich in einem LKWunterzubringen. Beim Händler wird die Ware dann erneut geprüft und gereinigt, umsie direkt wieder in den Verkauf zu bringen. Einige Händler reparieren auchbeschädigte Geräte oder tauschen Teile aus, um sicherzustellen, dass sie wie neusind.Über Konstantinos Vasiadis und Elvinci:Unternehmen aus der Produktion und dem Handel profitieren von der gutenWirtschaftslage in Deutschland. Doch Überproduktion, Rücksendungen oderÄhnliches binden Ressourcen und verursachen unnötige Kosten. KonstantinosVasiadis ist Geschäftsführer von Elvinci. Er und sein Team haben sich daraufspezialisiert, diese Problematik ökonomisch und nach dem Maximalprinzip zulösen. Weitere Informationen unter: https://www.elvinci.de/ .Pressekontakt:https://www.elvinci.de/Elvinci.de GmbHE-Mail: mailto:info@elvinci.dePressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/155923/5446546OTS: Elvinci.de GmbH