Würselen (ots) - Michael Haupt ist der Gründer und Geschäftsführer der MediTalents GmbH, einer Agentur für Personalgewinnung im Pflegebereich mit Sitz inWürselen. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er Altenheime, Pflegedienste undCo. bei der Rekrutierung von Hilfs- und Fachkräften aus ihrer Region. PassendePflegekräfte zu finden, um die angemessene Versorgung alter und kranker Menschensicherzustellen, ist ihm ein persönliches Anliegen.Seit Beginn der Coronapandemie hat sich der Fachkräftemangel im Pflegebereichnoch einmal verschärft. Überfüllte Einrichtungen und unterbesetzte Pflegeteamshaben das Gesundheitswesen an seine Grenzen gebracht - mit gravierenden Folgen.Nicht nur spitzt sich der Personalmangel immer weiter zu - auch chronischerStress, Qualitätsverlust bei der Arbeit und plötzliche Kündigungen sind keineSeltenheit. "Der Fachkräftemangel im Pflegebereich ist in den letzten Jahrenregelrecht explodiert - eine Tatsache, die das Gesundheitsweisen vor niedagewesene Herausforderungen stellt", weiß Michael Haupt, der Gründer undGeschäftsführer der Medi Talents GmbH. "Monat für Monat werden neue Stellen fürPflegekräfte ausgeschrieben, die sich wegen des Personalmangels kaum besetzenlassen. Alle Zeichen deuten auf eine ernste Versorgungskrise hin, zumal derPersonalbedarf im Pflegebereich perspektivisch sogar noch steigen wird."Michael Haupt hat diese Lücke erkannt. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt erAltenheime, Pflegedienste und Co. dabei, offene Stellen planbar und zuverlässigzu besetzen. Zu diesem Zweck setzt die Medi Talents GmbH auf Stellenanzeigen inden sozialen Medien. Statt standardisierte Bewerberansprachen können die Kundenmaßgeschneiderte Kampagnen auf Facebook , TikTok und Instagram erwarten, dieletztendlich zu besetzten Stellen führen. Der Erfolg und die Nachfrage sindenorm. Um in Zukunft noch mehr Unternehmen bei der Personalgewinnungunterstützen zu können, sucht die Recruiting-Agentur nun mehrere neueMitarbeiter, die gemeinsam mit ihr wachsen möchten. Motivierten Bewerbern bietetsich die Chance, in ein dynamisches Unternehmensumfeld mit kurzen Wegen,Top-Vergütung und ausgezeichneten Aufstiegschancen einzusteigen. "Aktuell habenwir mehr als zehn Stellen in den Bereichen Vertrieb, Backoffice und Verwaltungsowie Fulfillment zu besetzen", sagt Michael Haupt. "Neben einem sicherenArbeitsplatz profitieren unsere Mitarbeiter unter anderem von einem harmonischenArbeitsklima, attraktiven Arbeitsbedingungen und einer fairen Führungsebene.Unser Firmensitz ist derzeit in Würselen, zum 1. April dieses Jahres werden wireinen neuen Standort in Stolberg beziehen."