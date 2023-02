LILYSILK enthüllt atemberaubende Frühjahrskollektion 2023 "Life in Color"

New York (ots/PRNewswire) - LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit dem

Anspruch, Menschen zu einem besseren, nachhaltigen Leben zu inspirieren, hat mit

" Life in Color (https://www.lilysilk.com/us/spring-2023.html?utm_source=pr+news

&utm_medium=news) " den ersten Teil ihrer Frühjahrskollektion 2023 vorgestellt,

die offiziell am 21. Februar auf den Markt kommt. Diese neue Kollektion weicht

von den für die Marke charakteristischen neutralen Farben ab und bezieht

leuchtende, grelle Farben mit ein. Sie besteht aus drei verschiedenen Teilen:

der Stripe Collection, der Lavender Collection und der Paisley Collection.

Klicken Sie hier, um mehr über die neue Frühjahrskollektion (https://www.lilysil

k.com/us/spring-2023.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news) von LILYSILK zu

erfahren.



Die Stripe Collection basiert auf vertikal verlaufenden Linien, die

Unabhängigkeit, Vitalität, Wachstum, Lebensenergie und Potenz symbolisieren. Das

Vorzeigestück der Kollektion ist das Amalfi Striped Silk Shirt (https://www.lily

silk.com/us/the-scarlet-shirt.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news) , das

sich perfekt sowohl für die Arbeit als auch für die Freizeit eignet. Weitere

Vorzeigestücke der Kollektion sind das Amalfi Striped Silk Shirtdress (https://w

ww.lilysilk.com/us/the-scarlet-shirtdress.html?utm_source=pr+news&utm_medium=new

s) und das Amalfi Striped Wrap Silk Shirtdress/2 (https://www.lilysilk.com/us/th

e-palma-shirtdress.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news) .