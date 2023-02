Trintech ernennt neuen Chief Revenue Officer

DALLAS, TEXAS / ACCESSWIRE / 21. Februar 2023 / Trintech, ein international führender Anbieter von cloudbasierten Finanzbuchhaltungslösungen für Finanzabteilungen, hat heute die Ernennung von Piotr Marczewski zum Chief Revenue Officer (CRO) von Trintech bekannt gegeben. Marczewski wird bei Trintech für die Integration und Abstimmung der umsatzbezogenen Funktionen in allen globalen Vertriebskanälen verantwortlich zeichnen.

„Ich freue mich sehr, Piotr als neuen CRO von Trintech begrüßen zu dürfen. Seine Erfolgsbilanz umfasst die Skalierung und Leitung erfolgreicher Vertriebsorganisationen sowie die Sicherstellung erstklassiger Kundenerfahrungen“, so Darren Heffernan, President & Chief Operating Officer von Trintech. „Unser Ziel ist es, weiter zu wachsen und unserer Kernstrategie zu folgen, die darin besteht, Unternehmen jeder Größe bei der Vereinfachung und Umgestaltung ihrer Abstimmungs- und Finanzabschlussprozesse zu unterstützen. Piotr wird dabei in seiner Führungsrolle maßgeblich zu unserem anhaltenden Erfolg beitragen.“

Herr Marczewski kann mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Förderung der Kundenzufriedenheit, Transformation und Umsatzsteigerung in den Bereichen Software as a Service (SaaS), Information und Nachrichten vorweisen. Sein Tätigkeitfeld erstreckt sich über professionelle Märkte in den Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene. Vor seiner Anstellung bei Trintech war Marczewski als SVP Americas bei der Firma Cision Inc. und als Chief Operating Officer bei der Firma Underline Science Inc. tätig. Davor bekleidete er bei Thomson Reuters unterschiedliche Führungspositionen, unter anderem auch den Posten des President Corporates Customer Market. In enger Zusammenarbeit mit den Kunden sorgte Piotr für wirtschaftliche Erfolge, die Erschließung neuer Märkte und die Erweiterung des Kundenstamms sowie der Inhalte und Plattformen der Unternehmen. Marczewski absolvierte ein Masterstudium (Master of Science) in Internationaler Wirtschaft an der Warsaw School of Economics (SGH). Darüber hinaus studierte er an der Wirtschaftsuniversität Luigi Bocconi in Mailand (Italien) und erwarb ein Master-Diplom in Internationalem Management von der Community of European Management Schools (CEMS).