Bundesminister Dr. Volker Wissing besuchte Nortal Austausch über Digital- und Innovationspolitik in Estland

Berlin (ots) - Estland, Lettland und Litauen haben eine Vorbildfunktion in

puncto Digitalisierung. Sie setzen auf Innovationen und Digitalstrategien für

ihre wirtschaftliche Entwicklung. Bundesminister Dr. Volker Wissing verschaffte

sich vergangene Woche vor Ort einen Eindruck. Dabei besuchte er auch Nortal,

Spezialist für digitale Transformation, im Büro in Tallinn. Nortal bildet durch

Digitalisierungsprojekte in Estland und Deutschland sowie den

Erfahrungsaustausch eine Brücke zwischen den Ländern.



Deutschland kann viel von den baltischen Staaten lernen, findet Volker Wissing.

Der Bundesminister für Digitales und Verkehr sucht daher den intensiven Kontakt

- im Sinne einer guten, innovations- und technologieoffenen Regulierung in

Europa. Ein Schwerpunkt seiner Baltikum-Reise, die ihn unter anderem zu Nortal

führte, war die Digitalpolitik, die in den baltischen Staaten ambitioniert

betrieben wird. Volker Wissing strebt eine engere Zusammenarbeit an.