Olympiasiegerin und Radsportstar Lisa Brennauer startet als Skoda Markenbotschafterin durch (FOTO)

Skoda hat eine neue Markenbotschafterin: Lisa Brennauer tritt ab sofort alsRadsportexpertin für das Unternehmen auf. Die 34-Jährige hat ihre erfolgreicheProfikarriere 2022 beendet und in ihrer Laufbahn eine Goldmedaille bei denOlympischen Spielen 2021 in der Mannschaftsverfolgung und zahlreiche WM-Titelgewonnen. Zu ihren Terminen reist Lisa Brennauer komfortabel im Skoda SuperbCombi iV mit Plug-in-Hybridantrieb."Es ist eine große Freude, dass Lisa Brennauer fortan als Markenbotschafterinfür Skoda Präsenz im Radsport zeigt. Als erfolgreiche Profisportlerin bringt siejede Menge Expertise mit. Ob in Einzeldisziplinen oder beiMannschaftswettbewerben, auf der Straße oder der Bahn: Lisa Brennauer begeistertsowohl in ihrer sportlichen Karriere als auch in ihrem Social-Media-Content mitgroßer Vielseitigkeit", betont Uwe Ungeheuer, Leiter Marketing bei Skoda AutoDeutschland.Sieben Weltmeistertitel auf Straße und Bahn sowie eine Goldmedaille in derMannschaftsverfolgung auf der Bahn bei den Olympischen Spielen 2021unterstreichen: Lisa Brennauer gehört zu den erfolgreichsten Athletinnen ihresSports. Im vergangenen Jahr hat die gebürtige Kemptenerin ihre Profikarrierebeendet. Dem Radsport bleibt sie als Nationaltrainerin beim Bund DeutscherRadfahrer (BDR) weiterhin treu. Erst kürzlich hatte Skoda die lange bestehendeZusammenarbeit mit dem BDR weiter verlängert. Beim Brezel-Race/Women Grand Prix- wo auch das Skoda Veloteam an den Start geht - fungiert Lisa Brennauer alssportliche Leiterin. Jetzt übernimmt sie zusätzlich die Rolle als Expertin imTeam Skoda: Als Markenbotschafterin begleitet Lisa Brennauer für Skoda künftigEvents rund ums Zweirad und steht auf der Markenplattformhttp://www.welovecycling.de/ als Fachfrau für Videos, Interviews und weitereBeiträge bereit.Zusätzlich zu den Inhalten auf http://www.welovecycling.de bietet Lisa Brennauerauch auf ihren eigenen Social Media-Kanälen spannenden Content rund um denRadsport. Darüber hinaus haben Fans die Chance, die erfolgreiche Bahn- undStraßenradsportlerin bei mehreren Skoda Events zu treffen.Skoda mit großer Tradition als ,Motor des Radsports'Die Verbindung zum Radsport reicht bei Skoda bis in die Anfänge derUnternehmenshistorie zurück, die mit einer Fahrradmanufaktur im böhmischen MladáBoleslav begann. Heute mobilisiert das Unternehmen als ,Motor des Radsports'internationale Highlights wie die Tour de France. Skoda Auto Deutschlandunterstützt seit vielen Jahren den Profi- und Breitenradsport in derBundesrepublik. Im 17. Jahr in Folge tritt der Importeur als Hauptsponsor desBDR (Bund Deutscher Radfahrer) und der deutschen Rad-Nationalmannschaften auf.Zudem unterstützt die Marke auch 2023 wieder die DeutscheStraßenradsportmeisterschaft und die Deutschland Tour. Zwischen Mai und Oktoberermöglicht Skoda ambitionierten Freizeit-Radrennfahrern den Start bei mehrerenhochkarätigen Jedermann-Rennen als Mitglied der Skoda Veloteams. Aufhttp://www.welovecycling.de/ finden Interessenten Infos zu den Veranstaltungenund dem großen Radsport-Engagement der Marke sowie zur Anmeldung. Zumdiesjährigen Angebot gehören zum Beispiel die Skoda Velotour Eschborn-Frankfurtzum Saisonbeginn am 1. Mai, die Cyclassics Hamburg, der Velodom in Köln sowiedas Skoda Velorace Dresden.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/5446781OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH